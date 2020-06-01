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Причиной обрушения в Новгородском кремле назвали ошибки советских реставраторов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Основными причинами обрушения фрагмента кремлевской стены в Великом Новгороде стали ошибки реставрации 50-х годов ХХ века и трещины в бетонном покрытии в верхней части стены, сообщили в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ).

Эти недочеты привели к систематическому переувлажнению прясла, решили сотрудники реставрационной службы музея, МЧС и Новгородского научно-реставрационного управления, которые обследовали стену.

Обрушение произошло в ночь на 29 мая. Кирпичная кладка стены была повреждена на площади около 30 кв. м и частично обвалилась.

Новгородский кремль (Детинец) является памятником всемирного значения XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО.

Ученые считают, что некоторые участки кремлевской стены и ее башни, стоящие на земляном валу, остро нуждаются в реставрации. Последние масштабные работы по укреплению наиболее проблематичной, южной части прясла проводились в 1993-1998 годах. Тогда вал с этой стороны кремля был укреплен бетонными конструкциями. Проект продолжения реставрации находится в федеральном Минкультуры.

Согласно архивным данным, ранее обрушения стены кремля в Великом Новгороде происходили неоднократно. Так, 7 мая 1862 года рухнула значительная часть прясла с восточной стороны кремля. Восстановительные работы заняли четыре месяца. 30 апреля 1991 года кремлевская стена обрушилась на юге. На восстановление этого участка ушло пять лет.

Новгородский кремль Новгород Детинец Минкультуры СССР МЧС

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