Причиной обрушения в Новгородском кремле назвали ошибки советских реставраторов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Основными причинами обрушения фрагмента кремлевской стены в Великом Новгороде стали ошибки реставрации 50-х годов ХХ века и трещины в бетонном покрытии в верхней части стены, сообщили в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ).

Эти недочеты привели к систематическому переувлажнению прясла, решили сотрудники реставрационной службы музея, МЧС и Новгородского научно-реставрационного управления, которые обследовали стену.

Обрушение произошло в ночь на 29 мая. Кирпичная кладка стены была повреждена на площади около 30 кв. м и частично обвалилась.

Новгородский кремль (Детинец) является памятником всемирного значения XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО.

Ученые считают, что некоторые участки кремлевской стены и ее башни, стоящие на земляном валу, остро нуждаются в реставрации. Последние масштабные работы по укреплению наиболее проблематичной, южной части прясла проводились в 1993-1998 годах. Тогда вал с этой стороны кремля был укреплен бетонными конструкциями. Проект продолжения реставрации находится в федеральном Минкультуры.

Согласно архивным данным, ранее обрушения стены кремля в Великом Новгороде происходили неоднократно. Так, 7 мая 1862 года рухнула значительная часть прясла с восточной стороны кремля. Восстановительные работы заняли четыре месяца. 30 апреля 1991 года кремлевская стена обрушилась на юге. На восстановление этого участка ушло пять лет.