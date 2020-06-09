Хранитель памятников попросит денег на реставрацию Медного всадника в 2021 году

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге эксперты считают, что памятник Петру Первому на Сенатской площади нуждается в реставрации, в том числе из-за состояния постамента, заявила хранитель памятников города Надежда Ефремова. Государственный музей городской скульптуры рассчитывает получить деньги на реставрацию в 2021 году.

Ефремова напомнила, что в 1976 году на бронзе опорных ног коня Медного всадника появились трещины.

"Тогда были выполнены специальные вставки из той же бронзы по составу. И сейчас задача смотрителей наблюдать, как себя ведут эти вставки... Мы ведем наблюдение за патиной, чтобы не появлялась на поверхности бронзовая болезнь. Нужно заняться внимательно бронзой, хотелось бы делать это не наспех, а фундаментально", - сказала хранитель.

Кроме того, по ее словам, долгое время считалось, что постамент памятника является монолитным, но в последние десять лет стала заметна деструкция его составляющих. Она назвала это еще одной из причин для серьезной реставрации: "Уникальный Гром-камень того стоит".

Экспертам хотелось бы знать глубину соединения частей памятника, а также добиться тщательной заделки деструкции, сказала Ефремова.

Кроме того реставраторам следует проверить все сливные отверстия скульптуры, чтобы предотвратить проникновение влаги вовнутрь, проверить все трещины и расхождения на поверхности бронзы, считает хранитель.

Заместитель по научной работе Музея городской скульптуры Елена Крылова в свою очередь сообщила, что памятник находится в удовлетворительным состоянии, но пришло время для новой реставрации. По ее словам, в последний раз его серьезно реставрировали в 1976 году, затем - в 2003 году.

Проект реставрации готов, документы согласованы с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Скоро музей подаст заявку на финансирование работ в 2021 году, на это нужно около 45 млн рублей, отметила Крылова.

Медный всадник - памятник Петру I работы Этьена Фальконе, установлен на Сенатской площади.