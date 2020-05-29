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Фрагмент кремлевской стены обрушился в Великом Новгороде

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Часть кремлевской стены обрушилась в Великом Новгороде, сообщили "Интерфаксу" в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ).

"Фрагмент прясла возле Водяных ворот с внутренней стороны кремля обрушился в ночь на пятницу. Площадь обрушения кирпичной кладки составила около 30 кв. метров. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают музейщики, реставраторы и сотрудники МЧС, которые обследуют прясло (в русском оборонительном зодчестве участок крепостной стены между двумя башнями). Как сообщает музей, заявка на реставрацию этого фрагмента стены уже находится в министерстве культуры РФ. Срок начала реставрации пока не известен.

Новгородский кремль (Детинец) является памятником всемирного значения XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО. На его территории находятся Софийский кафедральный собор, монумент "Тысячелетие России", мемориал "Вечный огонь", Грановитая палата и другие уникальные памятники истории.

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