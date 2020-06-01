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Президент Таджикистана приедет в Москву на парад 24 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Таджикский лидер Эмомали Рахмон по приглашению российской стороны приедет в Москву на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который намечен на 24 июня, сообщили "Интерфаксу" в управлении информации и печати МИД Таджикистана.

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"Мы подтвердили участие главы нашего государства 24 июня в Москве в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Полученное по дипломатическим каналам приглашение президента РФ Владимира Путина было с благодарностью принято", - сказал представитель таджикского внешнеполитического ведомства.

По его словам, сейчас стороны прорабатывают организационные вопросы поездки президента Таджикистана в Москву.

26 мая президент РФ приказал начать подготовку к параду Победы, который должен состояться в российской столице 24 июня.

В середине апреля Путин поручил перенести подготовку к параду Победы в Москве и регионах 9 мая из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в республике 30 апреля.

Москва Таджикистан Эмомали Рахмон

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