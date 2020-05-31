В Кремле выразили надежду на отмену ограничительных мер к дню парада Победы

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что к 24 июня - дню парада Победы - ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, будут отменены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал, что на параде, который пройдет в Москве 24 июня, будут присутствовать гости.

"Безусловно, будет президент и гости на трибуне, - отметил он. - Безусловно, будут зарубежные главы государств. Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, это все, что предстоит уточнить".

При этом Песков добавил: "Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется".

На этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня в Москве и других российских городах военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

24 июня, согласно документу, объявлено нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

Ранее традиционно проходящий 9 мая парад Победы был перенесен на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. В этом году в этот день в столице прошел только авиапарад.

В настоящее время в России более 400 тысяч человек заразились COVID-19, умерли почти 4,7 тысячи. Более 171 тысячи выздоровели.

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