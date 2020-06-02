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Иностранных гостей Парада Победы в России проверят на коронавирус

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Иностранные гости и участники Парада Победы на Красной площади по прибытии в Россию пройдут осмотр и сдадут тесты на коронавирус, объявил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

Для барьерных медосмотров иностранных делегаций военные при помощи Роспотребнадзора развернут на аэродромах санитарно-карантинные посты. В местах проживания делегатам проведут экспресс-тестирование.

Предполагается, что перед поездкой в Россию гости и участники будут должны пройти двухнедельный карантин и по прибытии предоставить документы с отрицательным результатом на коронавирус, добавил Тришкин.

Поучаствовать в параде в Москве приглашены парадные расчеты 19 государств, говорил министр обороны Сергей Шойгу.

За каждым парадным расчетом, включая иностранных военнослужащих, будет закреплен медицинский персонал для проведения медицинского наблюдения, измерения температуры и проведения экспресс-тестирования. "Всего от Минобороны России привлечено более 300 человек медицинского персонала и около 90 единиц санитарного автотранспорта", - сказал Тришкин.

Иностранных участников парада разместят в пяти подмосковных военных санаториях. Для этого министерство зарезервировало 1500 мест. Сейчас в этих санаториях дезинфицируют номера, запасают маски и перчаатки, организуют медицинское обеспечение.

Президент Владимир Путин приказал Шойгу начать подготовку к параду 26 мая. Парад назначен на 24 июня. Этот день будет выходным.

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