Почтового голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет

Электронное голосование может быть организовано в двух-трех регионах

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Голосования по почте не будет при всеобщем голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Распространенное широко голосование по почте, которое всегда сопровождается в ряде стран огромными скандалами, - мы решили от него вообще отказаться на общероссийском голосовании. Голосование по почте мы применять не будем, поскольку наши процедуры и наши технологии "Мобильный избиратель" это полностью поглощают", - сказала Памфилова на совещании с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, которое провел президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции.

По ее словам, при голосовании по почте "очень много вопросов" как с точки зрения санитарной безопасности, так и обеспечения общественного контроля.

При этом Памфилова отметила, что в двух-трех российских регионах может быть проведено электронное голосование по поправкам в Конституцию.

"Частично, конечно, не более чем в двух-трех регионах, возможно, будет осуществлено, если решат регионы и докажут, что готовы к этому - провести дистанционное электронное голосование", - сказала она.

Памфилова заявила также, что "мы широко будем использовать нашу гордость, наше изобретение - "Мобильный избиратель", что, по ее словам позволяет снять все барьеры для людей.