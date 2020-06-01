Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:02Заразились
на 01.06В России 414 878+9 035В мире 6 166 946+107 929

Почтового голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет

Электронное голосование может быть организовано в двух-трех регионах

Почтового голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Голосования по почте не будет при всеобщем голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Распространенное широко голосование по почте, которое всегда сопровождается в ряде стран огромными скандалами, - мы решили от него вообще отказаться на общероссийском голосовании. Голосование по почте мы применять не будем, поскольку наши процедуры и наши технологии "Мобильный избиратель" это полностью поглощают", - сказала Памфилова на совещании с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, которое провел президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции.

В РоссииПутин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июляЧитать подробнее

По ее словам, при голосовании по почте "очень много вопросов" как с точки зрения санитарной безопасности, так и обеспечения общественного контроля.

При этом Памфилова отметила, что в двух-трех российских регионах может быть проведено электронное голосование по поправкам в Конституцию.

"Частично, конечно, не более чем в двух-трех регионах, возможно, будет осуществлено, если решат регионы и докажут, что готовы к этому - провести дистанционное электронное голосование", - сказала она.

Памфилова заявила также, что "мы широко будем использовать нашу гордость, наше изобретение - "Мобильный избиратель", что, по ее словам позволяет снять все барьеры для людей.

Хроника 15 января – 01 июня 2020 годаИзменение Конституции
ЦИК Элла Памфилова

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Попова заявила, что острый этап подъема пандемии в РФ пройден

Изменение Конституции

Путин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июля

Путин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
Изменение Конституции

ЦИК предложил растянуть голосование по Конституции на семь дней

ЦИК предложил растянуть голосование по Конституции на семь дней
Обвинения против главы Россельхознадзора

Глава Россельхознадзора Данкверт подал заявление в полицию о ложном доносе

В Мурманской области рухнул железнодорожный мост

В Мурманской области рухнул железнодорожный мост

Россия в 2020 году отказалась от крупных военных учений рядом со странами НАТО

Россия в 2020 году отказалась от крупных военных учений рядом со странами НАТО
Пандемия коронавируса

В отелях РФ введут "входной фильтр" и ежедневный контроль температуры у постояльцев

В отелях РФ введут "входной фильтр" и ежедневный контроль температуры у постояльцев

Маски в России подешевели в среднем до 18 рублей за штуку

Дело "Седьмой студии"

Экспертиза оценила разницу между затратами на проект Серебренникова и его финансированием в 129 млн руб.

Изменение Конституции

Путин обсудит с рабочей группой дату голосования по поправкам в Конституцию

Путин обсудит с рабочей группой дату голосования по поправкам в Конституцию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');