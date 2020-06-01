Избирателям не придется писать заявление для голосования по Конституции до 1 июля

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в течение недели, отдать голос можно будет в любой день, писать заявление на досрочное голосование не потребуется, сказал "Интерфаксу" зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев в понедельник.

"В течение этих шести дней до дня голосования избирательные участки и избирательные комиссии будут работать в обычном режиме, который позволяет человеку прийти и проголосовать. Будут работать, будут бюллетени, ящики, кабины, опечатывание ящиков на ночь", - пояснил Булаев.

Он подчеркнул, что голосование в таком формате проводится в России впервые. Ранее на выборах всех уровней для голосования досрочно гражданин должен был написать в избирательную комиссию заявление с объяснением причин, почему он не сможет проголосовать в назначенный день.

"У нас никогда раньше никогда не было возможности голосовать в течение недели, кроме того досрочного (голосования), которое проводилось в отдаленных и труднодоступных территориях", - добавил зампред ЦИК.

Булаев отметил, что ЦИК назначит заседание, на котором объявит о возобновлении кампании сразу, как только будет подписан указ президента. Скорее всего, заседание пройдет во вторник или среду.

"Избирательная система начинала готовиться заранее. Впереди есть месяц, чтобы принять нормативные акты ЦИК, провести дополнительное обучение членов комиссий всех уровней. У меня нет сомнений, что мы все это сделаем, и избирательная система покажет свое умение работать в непростых ситуациях", - заверил он.

Сразу после подписания указа президента, регионы смогут направить в ЦИК запрос с разрешением провести голосование в электронном виде. Ранее подразумевалось, что это сделает только Москва, однако в мае был подписан закон, разрешающий использование такой формы голосований. Булаев отметил, что есть регионы, которые "думают, размышляют" над этим вопросом, однако назвать их отказался.

Как сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила начать голосование за шесть дней до этой даты, чтобы вся процедура продолжалась семь дней. Она отметила, что организация голосования в течение нескольких дней позволит избежать очередей и скопления людей на избирательных участках.