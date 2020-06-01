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Почти 600 человек приехали в санатории Сочи в первый день заезда

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Здравницы Сочи в первый день вступления в силу послабления мер профилактики коронавируса приняли около 600 гостей, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города-курорта.

"С 1 июня на территории Краснодарского края начали работу санаторно-курортные организации, имеющие медицинскую лицензию. (...) Деятельность возобновили 20 здравниц курорта, которые уже приняли 591 туриста", - говорится в сообщении.

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Всего в список оздоровительных комплексов, соответствующих нормативам, вошли 79 сочинских санаториев. Они будут открываться поэтапно.

"Сейчас на всех транспортных узлах города - в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри для прибывающих в здравницы оборудованы отдельные стойки прибытия. Там сотрудники администрации проверяют у отдыхающих наличие путевки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии COVID-19. Все это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города. Надеемся, что непростая эпидемиологическая обстановка скоро стабилизируются, и все сочинские здравницы начнут работать в полном объеме", - цитирует пресс-служба мэра Сочи Алексея Копайгородского.

По его словам, одно из главных требований Роспортребнадзора к санаториям в этом году - организация трансфера отдыхающих от железнодорожных вокзалов и из аэропорта. Это мера необходима для недопущения распространения коронавируса. На транспортных узлах Сочи выделены специальные коридоры и места для парковки автобусов. Всех гостей встречают и организованно доставляют в здравницу, где они и должны находиться во время отдыха. При заселении люди проходят медицинский осмотр в специальном пункте пропуска.

Сочи

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