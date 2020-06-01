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Черногория 1 июня открыла границы для 130 стран, не включив в список Россию

Черногория 1 июня открыла границы для 130 стран, не включив в список Россию
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Власти Черногории обнародовали список из 130 стран, граждане смогут приехать в страну с 1 июня без соблюдения карантина и без тестов на коронавирус, России среди них нет, сообщает газета Vijesti.

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"Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZ) обновил список стран, граждане которых смогут посетить республику с 1 июня без соблюдения карантина и без тестов на коронавирус. Из списка в последний момент были исключены Северная Македония и Ирландия, поскольку в этих странах число случаев заражения коронавирусом выросло за последние дни", - пишет издание.

Как отмечает портал, с понедельника в страну смогут приехать туристы из Албании, Австрии, Болгарии, Дании, Египта, Финляндии, Греции, Грузии, Хорватии, Чехии, Исландии, Израиля, Латвии, Литвы, Люксембурга, Венгрии, Монако, Германии, Норвегии, Словакии, Словении, Швейцарии и других государств. Среди них нет Италии, Испании, Португалии, Великобритании, а также России и Украины.

В IJZ заявили, что выбор стран основывается на рекомендациях ЕС. В стране, откуда будут приезжать туристы, уровень заболеваемости коронавирусом должен быть менее 25 человек на 100 тыс. населения.

Второй пункт, который учитывался при формировании списка стран - ресурсы системы здравоохранения Черногории, связанные с возможностью оказать медицинскую помощь зараженному коронавирусом. Это касается наличия определенного количества коек в больницах, возможностей для эвакуации. Также в Черногории рассчитали количество экспресс-тестов на коронавирус, которые власти могут предоставить в случае обнаружения в республике завозного COVID-19.

В середине мая власти Черногории объявили, что пандемия коронавируса в стране находится под полным контролем, поэтому с 18 мая открылись отели, пляжи, торговые центры, рестораны и кафе. Власти надеются, что туризм можно будет полностью запустить уже в августе-сентябре.

По данным Роспотребнадзора на 1 июня, в Черногории зарегистрировано 324 случая заражения коронавирусом, за все время скончались 9 человек.

Хроника коронавируса. Июнь.

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