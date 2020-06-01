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В наблюдатели за голосованием по Конституции РФ записались уже 128 тысяч человек

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Заявки на участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в качестве наблюдателей подали уже 128 тысяч человек, сообщила секретарь Общественной палаты РФ (ОП РФ) Лидия Михеева.

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"Мы постараемся сделать все, что нужно, чтобы обеспечить участки необходимым количеством общественных наблюдателей. У нас на сегодняшний день на сайте общественныйнаблюдатель.рф оставили заявки уже 128 тысяч человек", - сообщила Михеева в интервью "России 24" (ВГТРК).

Секретарь ОП РФ подчеркнула, что перед ними стоит задача - "во всех процедурах голосования должны обязательно принимать участие наблюдатели". "Поэтому и Общественная палата России, и общественные палаты регионов понимают серьезность вопроса, и нам нужно максимальным образом обеспечить те дни и те участки достаточным количеством желающих понаблюдать за этим процессом", - сказала Михеева.

Она выразила уверенность, что это удастся. "Прежде всего, потому, что интерес к процедурам общественного наблюдения проявили и крупнейшие общественные объединения, в том числе и профсоюзные организации, и политические партии. Мы со всеми политическими партиями уже встречались и подписали соглашение со многими", - сказала секретарь ОП.

В работе по наблюдению примут участие более 1 300 общественных организаций, уточнила она.

Михеева добавила, что ожидает решения вопроса по обеспечению наблюдателей индивидуальными средствами защиты, которое должен принять ЦИК. "Во всяком случае, представители ЦИКа об этом говорили", - сказала она.

На выборы разного уровня наблюдателей имеют право направлять не только общественная палата, но и участники выборов (партии, кандидаты). Как поясняли в ЦИК РФ, так как при общероссийском голосовании пассивных участников не будет, политическим силам предложено направлять своих наблюдателей через Общественную палату РФ. Например, в ходе выборов президента в 2018 году в наблюдении приняли участие около 500 тысяч человек, направленных как Общественной палатой, так и напрямую от кандидатов.

Как сообщалось, президент Владимир Путин сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.

Общественная палата РФ Конституция РФ

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