Наблюдать за голосованием по Конституции будут несколько десятков иностранных экспертов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Общественная палата России многочисленные заявки от иностранцев, хотевших участвовать в наблюдении за голосованием по Конституции, в результате несколько десятков иностранных журналистов, депутатов и ученых смогут это сделать в качестве экспертов. Об этом сообщила председатель ОП Лидия Михеева.

Она уточнила, что статуса общественного наблюдателя они не имеют, "поскольку это не предусмотрено законом". 27 февраля председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что процедура общероссийского голосования "является уникальной общественно-политической акцией", и участие международных наблюдателей здесь не предусмотрено, так как по ней нет международных договоров". Участие иностранцев в наблюдении за голосованием она допустила только в качестве экспертов.

Михеева также сообщила об поступлении более 440 000 заявок от россиян на участие в общественном наблюдении за голосованием, многие из них уже начали работать.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится по 1 июля.