Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:35Заразились
на 25.06В России 613 994+7 113В мире 9 263 466+164 825

Наблюдать за голосованием по Конституции будут несколько десятков иностранных экспертов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Общественная палата России многочисленные заявки от иностранцев, хотевших участвовать в наблюдении за голосованием по Конституции, в результате несколько десятков иностранных журналистов, депутатов и ученых смогут это сделать в качестве экспертов. Об этом сообщила председатель ОП Лидия Михеева.

Изменение Конституции

Она уточнила, что статуса общественного наблюдателя они не имеют, "поскольку это не предусмотрено законом". 27 февраля председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что процедура общероссийского голосования "является уникальной общественно-политической акцией", и участие международных наблюдателей здесь не предусмотрено, так как по ней нет международных договоров". Участие иностранцев в наблюдении за голосованием она допустила только в качестве экспертов.

Михеева также сообщила об поступлении более 440 000 заявок от россиян на участие в общественном наблюдении за голосованием, многие из них уже начали работать.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится по 1 июля.

Москва Конституция Элла Памфилова Центризбирком Общественная палата России Лидия Михеева

Новости по теме

Новости

Ученый заявил, что хранилища данных Большого адронного коллайдера близки к своему пределу

В России зарегистрированы 7 113 новых случаев COVID-19

В России зарегистрированы 7 113 новых случаев COVID-19

"Коммерсантъ" узнал о возможном подорожании софта из-за налогового маневра для IT

Идею повысить ставку НДФЛ для зарабатывающих более 5 млн рублей в год одобрил 61% россиян

Пандемия коронавируса

Глава "Росатома" встревожен распространением коронавируса в "атомных городах"

Глава "Росатома" встревожен распространением коронавируса в "атомных городах"

Росавиация предложила начать возобновление международных рейсов со стран СНГ

Росавиация предложила начать возобновление международных рейсов со стран СНГ

"Яндекс" удвоил объем SPO и привлек $400 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 25 июня

Что произошло за день: среда, 24 июня

Главный храм ВС России открыли на день раньше из-за большого числа посетителей

Главный храм ВС России открыли на день раньше из-за большого числа посетителей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');