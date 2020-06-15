Шмаров утвержден главным редактором "Ведомостей"

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Бизнес ньюс медиа", издателя газеты "Ведомости", утвердил Андрея Шмарова в должности главного редактора издания, сообщил владелец компании и председатель совета директоров Иван Еремин.

Контракт со Шмаровым заключен на год. До 1 сентября ему поручено доработать концепцию "Ведомостей", чтобы на ее основе можно было обновить бизнес-план издания.

Коллектив издания 11 июня предложил совету директоров БНМ утвердить главным редактором издания Анфису Воронину, которая сейчас руководит редакцией партнерских проектов "Ведомости&". Вторым кандидатом был и.о. главреда Шмаров, который занимал эту должность с конца марта и у которого возник конфликт с редакцией.

За Воронину проголосовало два директора, за Шмарова - три, Еремин воспользовался правом решающего голоса.

Совет директоров БНМ впервые провел заседание в новом составе 11 июня. В совет вошли шесть человек, седьмым автоматически станет главный редактор "Ведомостей".

Теперь в совете участвуют главный редактор газеты "Наша версия" Константин Зятьков, который ранее должен был стать одним из владельцев издания, но в последний момент вышел из сделки, гендиректор АО "Саппорт" (владельца активов БНМ) Михаил Нелюбин (был главредом журнала "Эксперт-Урал", газеты "Коммерсантъ-Урал", был гендиректором АО "Группа Эксперт"), пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов (в 2010-2013 годах был сотрудником отдела "Финансы" "Ведомостей"), вице-президент управляющей компании "Дело" Максим Филимонов (возглавлял отдел финансов газеты "Ведомостей"), доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Молотников.

17 марта 2020 года владельцы издателя газеты "Ведомости" и журнала Harvard Business Review Владимир Воронов, Демьян Кудрявцев и Мартин Помпадур объявили, что предварительно договорились о продаже компании совладельцу "Версии" Константину Зятькову и бизнесмену Алексею Голубовичу.

Вскоре после этого Илья Булавинов досрочно оставил пост главного редактора "Ведомостей" и его сменил Шмаров. Журналисты начали жаловаться, что и.о. главреда запрещал им публиковать материалы по социальным опросам "Левада-центра" и критиковать поправку в Конституцию об "обнулении" президентских сроков, а также правил публикации про "Роснефть".

Голубович из сделки вышел. 29 мая в "Ведомостях" сообщили, что сделка по продаже БНМ закрыта и новыми владельцами компании стали Зятьков и основатель "ФедералПресс" Иван Еремин в лице АО "Саппорт". После этого в "Саппорт" уточнили, что Еремин стал единственным владельцем издания и что новый состав совета директоров будет сформирован в ближайшее время.