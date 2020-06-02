В Петербурге признаны пострадавшими 784 медика, заразившиеся COVID-19

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Специальные комиссии в Петербурге рассмотрели почти тысячу заявлений медицинских работников, заболевших COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

"Рассмотрено 985 заявлений медработников, пострадавших вследствие оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, по 784 принято положительное решение, в том числе по шести умершим. Работа комиссий продолжается", - сказали в аппарате.

Из городского бюджета выплаты по 300 тысяч рублей уже получили 394 медика, заболевших коронавирусом на работе. Выплату в 1 млн рублей получили семьи трех умерших от COVID-19 медиков, добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, медработники, заразившиеся COVID-19 при оказании помощи больным с коронавирусом, могут претендовать на единовременные выплаты в размере от 300 до 500 тысяч рублей. В случае смерти медика выплату в размере 1 млн рублей получат его родственники.

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса, по состоянию на 26 мая в Петербурге более 3 тысяч медиков заразились COVID-19, восемь умерли.