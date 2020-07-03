Глава Минздрава заявил о смерти сорока врачей от коронавируса

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса умерли 40 врачей, и назвал это самой верной проверенной информацией, поскольку по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты.

"Сейчас в стране произведено 40 выплат Фондом соцстрахования. Кроме того, есть случаи, по которым ведется расследование", - сказал он "Интерфаксу".

Министр отметил, что работа в "красных зонах" больниц с коронавирусными пациентами - это повышенный риск, за который предусмотрены специальные доплаты. Однако, словам, минимизировать риски можно, если работать со всей защитой и по всем правилам.

В середине июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Всероссийской конференции "Безопасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения" заявила, что умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом. Позднее в пресс-службе Росздравнадзора сказали, что это неофициальные данные.

В "списке памяти" в интернете, в который врачи вписывают имена своих коллег, скончавшихся, предположительно, от коронавируса, сейчас 526 имен.