Ростуризм перейдет в подчинение правительству для восстановления отрасли

Дмитрий Чернышенко Фото: Денис Тырин/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) могут передать из подчинения министерства экономического развития в прямое подчинение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, который курирует туризм. Об этом "Интерфаксу" сообщили независимые источники в отрасли.

По словам одного из собеседников агентства, распоряжение может быть подписано в четверг, 4 июня. По его сведениям, это решение связано с общенациональным планом восстановления экономики после пандемии коронавируса: Ростуризм будет отвечать за реализацию внесенных в него мер в сфере туризма.

Еще один источник сообщил, что вопрос ставят и Минэкономразвития, и Ростуризм, он обсуждался в правительстве, и решение может быть оформлено в ближайшее время.

В министерстве экономического развития "Интерфаксу" сообщили, что не комментируют информацию.

Ростуризм был передан из министерства культуры в ведение министерства экономического развития в сентябре 2018 года. Тогда же экономическому ведомству были переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Чернышенко курирует в правительстве вопросы, касающиеся госполитики в сфере туризма, физической культуры и спорта, а также взаимодействия с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями.