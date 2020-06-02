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Что произошло за день: вторник, 2 июня

План восстановления экономики России, утвержденная госполитика по ядерному сдерживанию и отказ туристов от забронированных поездок в Сочи

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Михаил Мишустин представил Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики РФ. Он состоит из трех этапов: стадий адаптации (июнь-сентябрь), восстановления (октябрь 2020 года - июнь 2021 года) и активного роста (июль-декабрь 2021 года). План обойдется России примерно в 5 трлн рублей за два года. Путин поручил правительству уточнить параметры плана и начать его реализацию 1 июля.

- Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания. Президент может принимать решение о его применении, в частности, если существование государства поставлено под угрозу, а также в случае применения противником оружия массового уничтожения или воздействия на критически важные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.

- В России за сутки коронавирус выявили у 8 863 человек. Общее число случаев COVID-19 достигло 423 741, из них активных - 231 719. За сутки умерли 182 человека, выздоровели 11 108 пациентов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко допустил, что массовая вакцинация россиян может начаться осенью. Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко подчеркнул, что пока нет понимания, какие группы населения необходимо прививать.

- Ростуризм передадут в прямое подчинение правительству в рамках плана по восстановлению экономики. По данным источников, Федеральное агентство по туризму перейдет от министерства экономического развития в ведение вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

- Главреды "Эха Москвы" и "Новой газеты" сообщили главе МВД об одинаковых жетонах у полицейских. К обращению Алексея Венедиктова и Дмитрия Муратова приложены снимки жетонов полицейских, которые были сделаны при задержании сотрудников "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева на Петровке.

- Туристы отменяют бронь на поездки в Сочи из-за требования о сдаче теста на COVID-19. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что "местные рекомендации превратили здравницы фактически в обсерваторы", и для многих из них открытие с 1 июня может обернуться огромными тратами.

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