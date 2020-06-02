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СКР и Росгвардия проверят гибель екатеринбуржца при задержании

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В СКР и Росгвардии проверяют обстоятельства задержания жителя Екатеринбурга, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Сотрудники СОБРа Росгвардии пытались его задержать дома и застрелили.

Это произошло в ночь на 1 июня в квартире одного из домов на Рассветной улице, сообщили в управлении СК по Свердловской области. Следователи опрашивают росгвардейцев и полицейских, которые участвовали в задержании, а также жильцов этого дома. Они также изучают должностные документы, регламентирующие действия силовиков при здержании подозреваемых. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Выводы о правомерности действий всех участников данной ситуации можно будет делать только по итогам тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося", - подчеркнули в СК.

Квартиру подозреваемого брали штурмом "после безрезультатных переговоров с участием отца" разыскиваемого, заявили в областном управлении Росгвардии. Участники операции заявили, что подозреваемый угрожал автоматом Калашникова собровцам, которые вошли в его квартиру. С учетом обстановки и наличия угрозы жизни, сотрудники решили открыть огонь, добавил представитель управления.

"Позже при подозреваемом была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом", - говорится в сообщении Росгвардии.

Спецназ Росгвардии привлекли к задержанию после того, как подозреваемый совершил разбойное нападение в магазине, где угрожал ножом персоналу. По факту нападения возбуждено уголовное дело. "Затем правонарушитель оказал активное сопротивление и нанес травмы пытавшемуся его задержать сотруднику полиции, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь", - заявили в Росгвардии. подчеркнули в пресс-службе.

Екатеринбургский сайт e1.ru сообщил, что вечером 31 мая в Екатерибурге был убит 27-летний подозреваемый в краже четырех рулонов обоев стоимостью 8000 рублей. Он заперся в квартире и не открывал силовикам. Они взломали его дверь. По сведениям журналистов, подозреваемый угрожал им ножом и автоматом, они открыли огонь. Перед прибытием собровцев подозреваемый у входа в квартиру пустил газ из баллончика лейтенанту полиции, тот получил ожог.

После этого в СК обратилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она попросила прояснить, что случилось, было ли обосновано применение силы и почему проводилась спецоперация, как если бы речь шла о теракте.

Екатеринбург СОБР Росгвардия МВД СКР Свердловская область Татьяна Мерзлякова

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