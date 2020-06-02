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Около 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Активисты движения "Гражданское общество" вышли на серию одиночных пикетов против полицейского произвола возле здания МВД на Петровке 38, сотрудники правоохранительных органов задерживают пикетчиков, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Задержания продолжаются, к настоящему времени задержали около 20 человек. "Везут в Тверское ОВД", - сообщил "Интерфаксу" один из активистов движения.

Акцию под названием #RussianLivesMatter ("жизни россиян имеют значение", по аналогии с американским Black Lives Matter) устроили в знак протеста против убийства подозреваемого 27-летнего мужчины в Екатеринбурге.

31 мая спецназ Росгвардии застрелил его при попытке задержания в собственной квартире. Силовики заявили, что он держал в руке предмет, похожий на оружие. Он подозревался в краже четырех рулонов обоев. Следственный комитет РФ (СКР) и Росгвардия занялись проверкой этого инцидента после обращения в СКР обмудсмена Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

Гражданское общество МВД Москва Екатеринбург Росгвардия

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