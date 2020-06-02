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Омбудсмен обратилась в СК после гибели екатеринбуржца при спецоперации

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова направила обращение в Следственный комитет с просьбой предоставить информацию по обстоятельствам гибели жителя Екатеринбурга во время спецоперации.

"Я хотела бы знать и хотела бы, чтобы это было известно обществу, почему была применена спецоперация. На мой взгляд, баланс здесь неравномерен. Это не какая-то террористическая акция. Это вообще очень сложно назвать какой-либо акцией, которая требовала вмешательства каких-то серьезных сил. По крайней мере, это так кажется со стороны", - пояснила омбудсмен агентству "Интерфакс".

Ранее екатеринбургский сайт e1.ru сообщил, что вечером 31 мая в одном из микрорайонов Екатеринбурга во время штурма квартиры был убит 27-летний мужчина, который украл четыре рулона обоев стоимостью около восьми тысяч рублей.

"Меня смущает та непубличность, та закрытость, в которой сегодня происходят следственные действия. Общество должно знать, что произошло. Все-таки Екатеринбург всегда отличался достаточно высоким уровнем работы наших пресс-служб, которые и в Следственном комитете, и в МВД работали. Поэтому мы должны были это все узнать. Общество, я бы даже сказала, требует этого. Поэтому чем быстрее они <...> скажут обществу, по какой статье и как возбуждено уголовное дело, тем останется, может быть, меньше вопросов в связи со случившимся", - добавила Мерзлякова.

Свердловская область Екатеринбург

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