Вспышка коронавируса произошла в доме ребенка и детском саду в Магаданской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Девять сотрудников дома ребенка в Магадане и детского сада в городе Сусуман Магаданской области заразились коронавирусом, у детей COVID-19 пока не обнаружен.

"Сусуман, детский садик "Родничок". 57 работников в этом детском саду, из них у 12 обнаружен коронавирус. Тесты положительные. Тестирование продолжается. В целом по Сусуману 300 человек контактов. К счастью, у детей тесты отрицательные", - сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов на видеозаписи, опубликованной в его инстаграме.

Также губернатор отметил, что вспышка произошла в Магаданском областном специализированном доме ребенка.

"Большой коллектив специалистов, врачей - 104 человека. 9 подтвержденных случаев заболевания. У детей тесты пока отрицательные", - добавил губернатор.

Он уточнил, что причины заноса инфекции устанавливаются. Предварительно, по мнению губернатора, это "грубейшее нарушение санитарных норм в учреждении".