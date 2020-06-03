Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:39Заразились
на 02.06В России 423 741+8 863В мире 6 266 192+99 246

Вспышка коронавируса произошла в доме ребенка и детском саду в Магаданской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Девять сотрудников дома ребенка в Магадане и детского сада в городе Сусуман Магаданской области заразились коронавирусом, у детей COVID-19 пока не обнаружен.

"Сусуман, детский садик "Родничок". 57 работников в этом детском саду, из них у 12 обнаружен коронавирус. Тесты положительные. Тестирование продолжается. В целом по Сусуману 300 человек контактов. К счастью, у детей тесты отрицательные", - сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов на видеозаписи, опубликованной в его инстаграме.

Также губернатор отметил, что вспышка произошла в Магаданском областном специализированном доме ребенка.

"Большой коллектив специалистов, врачей - 104 человека. 9 подтвержденных случаев заболевания. У детей тесты пока отрицательные", - добавил губернатор.

Он уточнил, что причины заноса инфекции устанавливаются. Предварительно, по мнению губернатора, это "грубейшее нарушение санитарных норм в учреждении".

Магаданская область коронавирус

Новости

Мишустин поручил Минздраву изменить ОМС для возобновления плановой работы больниц

Мишустин поручил проверить применение «коронавирусных» правовых актов на предмет соблюдения прав граждан

Что произошло за день: вторник, 2 июня

Пандемия коронавируса

Онищенко указал на дилемму в вопросе вакцинации россиян от коронавируса

Онищенко указал на дилемму в вопросе вакцинации россиян от коронавируса

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

Туристы стали отменять отдых в Сочи из-за справок об отсутствии COVID-19

Туристы стали отменять отдых в Сочи из-за справок об отсутствии COVID-19

Высшая квалификационная коллегия РФ разрешила возбудить дела на шестерых судей

Экономический кризис

Замминистра связи предложил СМИ не ждать от государства прямой помощи деньгами

СКР и Росгвардия проверят гибель екатеринбуржца при задержании

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');