Бизнес не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора после снятия карантина

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Власти не планируют штрафовать предпринимателей в случаях несоблюдения ими методических рекомендаций Роспотребнадзора при открытии бизнеса в рамках поэтапного снятия карантина.

"Предприниматели получили разъяснение в части контроля за соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора. Штрафовать представителей бизнеса не планируется. Следовать рекомендациям - в их интересах", - сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Как отметили в секретариате, эти и другие решения были озвучены на совещании у Белоусова с представителями бизнеса и деловых ассоциаций, которое было посвящено вопросам поэтапного открытия ресторанов и кафе, предприятий туриндустрии, фитнес-центров, кинотеатров и предприятий индустрии красоты.

"В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, предприятие закроют на карантин. Как и при риске распространения любого другого заболевания, ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний. Бизнес выразил полное понимание данного подхода", - сообщили в секретариате первого вице-премьера.

Там отметили, что Роспотребнадзор в связи с возникающими вопросами устроит дополнительный цикл обсуждений с представителями бизнеса для повторного разъяснения рекомендаций.