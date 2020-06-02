Почти 60 непродовольственных магазинов в Москве оштрафовано в первый день работы

Фото: Сергей Ведяшкин/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В первый день возобновления работы непродовольственных магазинов было составлено 57 административных протоколов о нарушениях, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк журналистам во вторник.

"С начала действия режима повышенной готовности ежедневно проводятся контрольные рейды на предприятиях торговли. С 1 июня организован также ежедневный мониторинг открывающихся непродовольственных магазинов. Большинство из них подготовились к возобновлению деятельности и соблюдают требования Роспотребнадзора. Нарушения немногочисленны и, как правило, устраняются сразу же в ходе проверки", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что 18 предприятий были оштрафованы за нарушение режима социального дистанцирования, 39 - за нахождение сотрудников на рабочем месте без масок и перчаток.

В целом, по словам Немерюка, москвичи ответственно подошли к необходимости использовать средства индивидуальной защиты при посещении магазинов. В ходе мониторинга были зафиксированы единичные случаи, когда покупатели были без масок и перчаток в магазинах. Средний процент покупателей в средствах индивидуальной защиты в столичных торговых точках составляет 95-97%, отметил чиновник.

С 1 июня в Москве возобновили работу автосалоны и непродовольственные магазины, открылись химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, оказывающие другие бытовые услуги. В ближайшее время начнут работу ярмарки выходного дня.

По оценкам экспертов компании Cushman&Wakefield, специализирующейся на операциях с коммерческой недвижимостью, в первые дни июня работу в столице смогут возобновить 60% непродовольственных магазинов, в последующие недели этот показатель достигнет 80-90%.