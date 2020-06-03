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Издатели Forbes и "Ведомостей" не ждали исков от Керимова

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Иск сенатора Сулеймана Керимова о защите чести и достоинства стал для Forbes полной неожиданностью, сообщил "Интерфаксу" директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман.

"Никаких досудебных претензий мы не получали, с нами никто не связывался заранее. Мы приняли решение получить исковое требование, понять, в чем суть претензии нашего оппонента, изучить их и сформировать позицию по существу", - сказал он.

Издатель газеты "Версия" Константин Зятьков сообщил, что ему тоже пока неизвестно, в чем суть претензий: "Наш представитель поехал в суд, будем пытаться получить копию иска в канцелярии, пока не знаем его причины, поэтому позиции по нему еще нет".

""Версия" писем или звонков от Сулеймана Керимова или его представителей не получала. Газета и сайт публикует расследования о представителях крупного бизнеса в России, в частности о текущем истце у нас выходило несколько крупных материалов. "Версия" часто сталкивается с попытками оказать давление, в том числе через суд. Мы выступаем за прозрачность и освещение конфликтов со всех сторон", - добавил Зятьков.

Аналогичный иск Керимов подал к издателю "Ведомостей". Все три иска зарегистрированы Гагаринским судом Москвы.

ООО "Версия" АО "Бизнес Ньюс Медиа" АО "Ас Рус Медиа" Forbes Ведомости Версия Гагаринский суд Сулейман Керимов

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