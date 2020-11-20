Сулейман Керимов выиграл суд о клевете у издателей "Ведомостей" и "Собеседника"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил иск сенатора Сулеймана Керимова о защите чести и достоинства к ООО "Собеседник медиа", АО "Рус медиа" и АО "Бизнес ньюс медиа", издателям "Собеседника", русского Forbes и "Ведомостей".

"Судом удовлетворены исковые требования, в части взыскания морального вреда. С ответчиков в пользу истца взыскано по 10 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Сафинская.

В иске Керимов оспаривал публикации о нем в фейсбуке, а также в "Ведомостях", Forbes и "Собеседнике". В них он нашел сведения, которые порочат его честь и достоинство. Суд признал, что оспариваемая информация не соответствует действительности и обязал ответчиков опровергнуть их и удалить с сайтов.

"С автора публикации в фейсбуке суд взыскал в пользу Керимова 1000 рублей в качестве возмещения морального вреда", - добавила Сафинская.

По ее словам, в иске Керимов просил взыскать с юрлиц по 50 000, а с автора репоста - 10 000 рублей.

Как отметил руководитель юридического отдела "Ведомостей" Алим Ульбашев, судья Галина Графова вышла за пределы заявленных истцом требований, обязав удалить не только указанную статью, но и все другие публикации, где цитировался спорный отрывок: "При этом Керимов требовал удалить только вышеупомянутое расследование".

Издатель "Ведомостей" Михаил Нелюбин заявил, что компания подаст апелляцию на решение суда. По его словам, в издании считают, что "суд уклонился от оценки доказательств, также имели место процессуальные нарушения".

В начале июня 2020 года сенатор подал иск о защите чести и достоинства в Гагаринский суд Москвы к издателям "Ведомостей", Forbes и газеты "Версия". Иск ему вернули в связи с неподсудностью.