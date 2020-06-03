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Керимов подал к Forbes и "Ведомостям" иски о защите деловой репутации

Керимов подал к Forbes и "Ведомостям" иски о защите деловой репутации
Сенатор Сулейман Керимов
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сенатор Сулейман Керимов подал в Гагаринский суд Москвы три иска о защите чести, достоинства и деловой репутации к издателям газет "Версия", "Ведомости" и журнала Forbes.

Иски к ООО "Версия", АО "Бизнес Ньюс Медиа" и АО "Ас Рус Медиа" зарегистрированы и переданы для изучения судье, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

В суде пока воздержались от уточнения сути исковых требований.

Forbes в мае опубликовал материал "Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?", в котором упоминались дети Керимова.

ООО "Версия" АО "Бизнес Ньюс Медиа" АО "Ас Рус Медиа" Forbes Ведомости Версия Гагаринский суд Сулейман Керимов

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