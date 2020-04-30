Российские аграрии начали подсчитывать потери из-за отсутствия дождей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Аграрии РФ вслед за теплой и капризной весной ждут в этом году очень жаркого лета, а на юге уже начинают подсчитывать потери от природных неурядиц, сообщают корреспонденты "Интерфакса".

В то же время организационные вопросы, связанные в том числе и с пандемией, решены, перебоев с поставками семян, удобрений, запчастей к технике нет.

Влага все еще в дефиците

Главной проблемой южных регионов, основных производителей озимого зерна, по-прежнему остается нехватка влаги, из-за чего ряд аналитиков зернового рынка уже снизил прогнозы сбор зерна в этом году.

В наиболее сложном положении - Ставропольский край, где пострадали не только посевы зерна, но и сады.

Как сообщили "Интерфаксу" в краевом Минсельхозе, осадков на прошедшей неделе не было, а ночами и по утрам были заморозки от минус 1 до минус 3 градусов. "В настоящее время мы находимся в сложнейших погодно-климатических условиях. Отсутствие влаги в метровом слое и сильные заморозки привели к крайне негативным последствиям", - сказали в министерстве.

Из посеянных 2 млн га озимых зерновых культур в хорошем состоянии находится 31%, в удовлетворительном - 40% и плохом - 19%. Причем в критическом - 165 тыс. га, из них на 11,4 тыс. га посевы погибли. 10,7 тыс. га переведены в пары, часть полей пересеяна.

Яровые культуры погибли на 1,3 тыс. га, в том числе на 1,1 тыс. га посевы сахарной свеклы. Пришлось ее пересеивать.

По оценке специалистов, из-за заморозков край может потерять до 70% урожая семечковых культур и до 90% - косточковых. Общие потери в выручке составят около 0,5 млрд рублей.

Как сообщили в ГКУ "Ставропольвиноградплодопром", семечковые культуры повреждены на 51% площадей, средняя степень повреждения плодового цветка составляет 75%. Еще сложнее ситуация в косточковых садах, в них плодовые цветки повреждены на 85%. Кроме того, земляника пострадала на 60% площадей, степень повреждения растений составляет 48%.

Потери семечковых культур оцениваются более чем в 40 тыс. тонн, косточковых - почти в 2 тыс. тонн, земляники - в 186 тонн.

"Готовиться к самому сложному" призвал аграриев губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе прямой линии с жителями региона в среду вечером.

По его словам, помимо сложной ситуации в садах, регион уже потерял практически весь рапс, начались потери зерновых, даже озимой пшеницы. Если сухая погода продлится еще хотя бы 6-7 дней, то потери будут кратно больше.

В связи с этим он заявил, что власти края "плотно начали работать по агрострахованию, по поддержке, выделению денежных средств".

В частности, как сообщили в ГКУ, для компенсации потерь правительство края приняло решение о выделении дополнительных 79 млн рублей на уход за садами.

Механизмы агрострахования включают и в Краснодарском крае.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в текущем году на эти цели выделено 334 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

Посевы в крае тоже пострадали от заморозков, выдувания и отсутствия влаги. "В крае с марта по первую декаду апреля выпало всего 23% от нормы осадков, в некоторых районах осадки отсутствовали полностью, - сказали в министерстве. - В минувшие выходные специалисты хозяйств вместе с учеными оценили состояния сельхозкультур. Повреждения есть. Сейчас решается вопрос о необходимости пересева полей ультраскороспелыми и скороспелыми сортами и гибридами яровых культур, прежде всего, подсолнечника, сои и кукурузы. Семян для этого достаточно".

В Ростовской области на минувшей неделе прошли дожди.

Как сообщили в отделе сельского хозяйства администрации Зерноградского района, они практически спасли ситуацию, потому что запасы влаги были критическими, многие посевы уже начали увядать. "Промокание почвы было хорошим, посевы "отошли", воспряли духом, - сказали в администрации. - Но если осадки задержатся на неделю-другую, то опять возникнет критическая ситуация".

Однако такая ситуация не везде в области.

Как сообщил замглавы администрации по сельскому хозяйству Песчанокопского района Виталий Машкин, ситуация довольно тяжелая, запасы влаги практически отсутствуют. "Дожди обещают на 3-5 мая. Если пройдут, то вполне возможно, что урожай будет хотя бы среднегодовым - по 40 центнеров с га, но, конечно, такого урожая, как планировали, не получим", - сказа он.

"Если же не будет дождей, то будем идти на списание части участков полей", - посетовал Машкин.

"Средне умеренным" назвал запас влаги в почве начальник отдела механизации и земледелия Минсельхоза Карачаево-Черкесии Руслан Бирабасов.

"В республике прошли небольшие дожди. Обещают их и в мае. Но метеорологи прогнозируют летнюю засуху", - сказал он.

В целом весенне-полевые работы в республике идут по плану, с опережением темпов прошлого года.

Пыльные бури

В центральных регионах дожди прошли, правда не везде такие, как требовалось бы. Но здесь по полям прошлись пыльные бури.

Как сообщил начальник отдела развития растениеводства департамента аграрной политики Воронежской области Александр Харьковский, дожди, которые прошли за последнее время в регионе, поправили ситуацию, которая немного осложнилась, в том числе и из-за пыльных бурь.

"Сейчас по пыльным бурям поступают единичные обращения, на небольших площадях. Какого-то ощутимого урона они не нанесли. Озимые культуры у нас в хорошем состоянии. Остальные культуры долго не всходили из-за низких температур. Сейчас ситуация нормализовалась, и они пошли в рост", - сказал он.

Если погода не помешает, то урожай зерна в области будет на уровне прошлого года, прогнозирует он.

В будущем урожае не вполне уверены и в Белгородской области.

Как заявил директор Белгородского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Василий Мельников, по прогнозам, ожидается очень жаркое лето. Значит стоит ждать засухи.

По его словам, очень необычным по климатическим показателям был апрель. "Осадки, которые были, оказались в большей степени агрономически неэффективны. Их было немного, к тому же дули сильные ветры, а местами вернулись морозы, поэтому происходило и выдувание осадков, и вымораживание в ночные низкие температуры тех небольших запасов влаги, которые подтягивались ночью на поверхность в корнеобитаемую зону", - сказал он.

Мельников рассчитывает, что прогнозы метеорологов по осадкам и потеплению в мае сбудутся. Возможно, это исправит ситуацию в положительную сторону. "Все остальные факторы у нас находятся в оптимуме: хороший агрофон, качественные семена посеяны, хорошие уходные работы сделаны. Правда, внесение пестицидов из-за сильных ветров и низких температур выполнено не до конца качественно. Но всплеска сорняков нет", - сказал он.

Запасы влаги пополняются

В то же время в регионах Поволжья запасы влаги пополняются.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, на западе и в центре региона осадки были ниже нормы, но на северо-востоке местами превысили ее.

В среднем по области норма осадков превышена на 40%.

В этом году область планирует собрать 2,7 млн тонн зерна против 2,1 млн тонн в прошлом году.

На рост урожая рассчитывают и в Нижегородской области.

Запасы влаги на полях достаточны для благоприятного развития растений, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

В то же время прошедшие в последние две недели дожди и снег замедлили ход полевых работ. Правда, отрицательного влияния на растения погода не оказала.

В Саратовской области также прогнозируют увеличение сбора зерна.

Как сообщили в областном Минсельхозе, при благоприятных условиях мая-июня производство зерна может составить 4,4 млн тонн (на 26% больше). Причем акцент сделан на экспортоориентированные культуры. Так, пшеницы планируется собрать 2,68 млн тонн (на 34% больше), ячменя - 425 тыс. тонн (на 41% больше), нута - 158 тыс. тонн (на 9% больше), чечевицы - 36 тыс. тонн (на 13% больше).

Значительное улучшение ситуации с запасами влаги отмечают и в холдинге "Агросила" Татарстана.

Норма практически достигнута, сказали в пресс-службе компании.

В этом году холдинг планирует повысить урожайность зерновых культур до 43,6 центнеров с гектара, кукурузы - до 50 ц/га, сахарной свеклы - до 445,3 ц/га. За последний сельхозгод прибавка урожайности зерновых в холдинге в среднем составила 9 ц/га, сахарной свеклы - 85 ц/га.

В Минсельхозе Башкирии рассчитывают на сохранение урожая зерна на уровне прошлого года - 3 млн тонн.

Но в зависимости от погодных условий прогноз будет корректироваться.

"Сельскохозяйственные организации работают как обычно. В период майских праздников весенние полевые работы продолжатся, организовано дежурство ответственных лиц Минсельхоза", - уточнил представитель министерства.

По данным Минсельхоза РФ, яровой сев к 30 апреля проведен на 12,1 млн га, что составляет 23,4% к намеченному. В частности, яровые зерновые размещены на 7,2 млн га (24,7%).