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В Петербурге насчитали 600 больных с коронавирусом в отделениях реанимации

Половина из них подключены к аппаратам ИВЛ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге 600 больных коронавирусом в настоящее время находятся в реанимации, из них 300 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Городские учреждения всю прошлую неделю и начало этой недели работают с большой интенсивностью. Количество госпитализированных пациентов ежедневно составляет порядка 750 человек, примерно такое же количество, чуть больше пациентов ежедневно выписывается", - сказал Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в среду.

По его словам, текущего коечного фонда городу хватает, а число больных на ИВЛ стабильно в течение последних двух недель.

"Роста числа пациентов, которые поступают в реанимацию, также не наблюдается. Все это соответствует структуре, которая наблюдается у нас в стране и за рубежом: пациенты с легкой формой составляют большинство, до 80%", - уточнил Лисовец.

По данным регионального оперативного штаба на утро среды, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 17 069 случаев заражения COVID-19. Умерли 240 больных, выздоровел 6 331 человек. За минувшие сутки в северной столице выявили еще 380 инфицированных.

Хроника 09 января – 03 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Дмитрий Лисовец Коронавирус

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