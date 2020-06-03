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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

Коронавирус в России диагностирован еще у 8 536 человек

Коронавирус в России диагностирован еще у 8 536 человек
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 536 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

У 38,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки выздоровели 8 972 человека, всего вылечившихся 195 957. Умерли 178 человек, всего погибших 5 215. Таким образом, число активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 105.

Коэффициент распространения инфекции как в Москве, так и в России в целом остается выше единицы: в столице в среду этот показатель составил 1,01, в России - 1,04 (данные по регионам страны за вычетом Москвы - 1,05).

Россия остается на третьем месте в мире по числу заболевших, на втором - Бразилия (555,3 тыс., +28,9 тыс.), на первом - США (1,83 млн, +20,8 тыс.).

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 1 842 новых случая COVID-19 - суточный прирост достиг минимума с 17 апреля. Умер 61 пациент, выздоровели 3 385 человек.

На Московскую область пришлись 736 случаев, на Санкт-Петербург - 380, на Свердловскую область - 357, на Нижегородскую область - 347, на Архангельскую область - 239, на Ростовскую область - 178, на Воронежскую область - 127, на Смоленскую область - 127, на Красноярский край - 124.

В Иркутской области выявлены 120 случаев, в Дагестане - 113, в ХМАО - 111, в Тульской области - 109, в Челябинской области - 108, в Новосибирской области - 102. В других регионах за сутки зарегистрированы менее 100 новых случаев COVID-19.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января – 03 июня 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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