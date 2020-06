В Минкомсвязи назвали бредом связь технологий 5G с появлением коронавируса

Фото: Reuters

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявил о серьезной опасности радиофобии для развития телекоммуникационных технологий, отметив, что министерство завалено обращениями по поводу якобы имеющегося влияния вышек связи 5G на распространение коронавируса.

"Действительно, вал обращений! Это просто вал какой-то, где содержится распространенная информация в соцсетях по поводу вреда 5G, по поводу того, что вот этот весь вирус - это именно порождение 5G. Такой, извините, бред несётся в официальных обращениях, что просто удивляешься: вроде бы у нас было всеобщее среднее образование. Там до анекдотов доходит", - сказал Иванов на онлайн-конференции "Ведомостей" "Телекоммуникации: Now. Next. Beyond. Самоизоляция на высоких скоростях".

Он обратил внимание, что "в интернете и крем уже от 5G продается, и шапочки из фольги, - чего только нет".

Замглавы министерства призвал всех отнестись к радиофобии серьезно.

"Радиофобия - это существенная проблема, которая может воспрепятствовать развитию сетей. И (надо) присоединиться к тем усилиям, которые сейчас предпринимают региональные власти, и мы в этом будем принимать всяческое участие - в донесении до населения всей абсурдности этих утверждений. Нужно по всем доступным каналам сейчас людям разъяснять", - сказал Иванов.

Он отметил, что в России 5G развивается очень локально из-за объективных проблем радиочастотного спектра.

"И ни в каких селах, поселках, крупных населенных пунктах, помимо миллионников, отдельных опытных зон 5G сейчас нет. Ни одной станции 5G на данный момент в России не существует", - сказал Иванов.

В свою очередь, CEO МТС Алексей Корня, который входит в совет международной телеком-ассоциации GSMA, заявил о том, что многие страны обеспокоены нарастающей радиофобией среди населения.

На данном этапе власти РФ финально не утвердили требования к эксплуатации 5G. В частности, не решен вопрос о выделении частот мобильным операторам из-за разногласий Минкомсвязи и силовых ведомств, использующих сейчас самый перспективный диапазон частот для 5G - 3,4-3,8 ГГц. Сеть 5G необходима для развертывания промышленного интернета, включая такие направления как "умный город", "интернет вещей", беспилотный транспорт и др.

Между тем сети связи пятого поколения уже работают в 24 странах, в том числе в США, Китае, Южной Корее, Великобритании, Швеции.

В этом году из различных стран мира, например, из Великобритании, стали поступать сообщения о том, что местные жители уничтожают вышки 5G из-за появившихся в социальных сетях слухов, что пандемия коронавируса каким-то образом якобы связана с технологией мобильной связи пятого поколения. В начале мая сообщалось, что жители Северной Осетии из-за подобных опасений сожгли вышку связи рядом с селением Ногир.