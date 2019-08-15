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Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G

Президент оставил диапазон 3,4-3,8 ГГц министерству обороны и "Роскосмосу"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас этот диапазон частот используется Минобороны и "Роскосмосом". Одновременное использование, по словам одного из источников газеты, для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах невозможно. Весной, напоминают "Ведомости", вице-премьер Акимов обращался к Путину с просьбой поручить расчистку данных частот, однако Минкомсвязи в итоге рекомендовало использовать для развития сетей пятого поколения диапазон 4,4-4,99 ГГц.

"Ведомости" уточняют, что ширина диапазона для развития сетей пятого поколения может быть любой. Однако чем выше диапазон, тем меньше у него радиус покрытия. В большинстве стран мира самым популярным стал именно диапазон 3,4-3,8 ГГц - самый низкий диапазон с возможностью выделять более широкий спектр для более быстрого передачи контента.

В "Мегафоне" сообщили "Ведомостям", что диапазон 4,4-4,99 ГГц близок к характеристикам к используемому ведомствами 3,4-3,8 ГГц, однако массовое производство оборудование для него не налажено, оно будет доступно лишь через 5-7 лет. В Tele2 заявили, что Россия таким образом выбирает эксклюзивный сценарий развития технологии, из-за чего оборудование будет обходиться стране дороже.

Скорость мобильного интернета в сетях пятого поколения будет превышать 1 Гбит/с по сравнению с пиковой скоростью в 150 Мбит/с в сетях четвертого поколения, используемых сейчас.

Россия Владимир Путин 5G

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