Православная церковь Молдавии заявила об опасности Билла Гейтса и технологий 5G

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Синод Православной церкви Молдавии предупредил власти о том, что будущая прививка от коронавируса должна быть добровольной.

В обращении члены Синода ссылаются на "дополнительную информацию о грядущем введении чипов в организм человека через вакцины", а также говорят об опасности деятельности американского миллиардера Билла Гейтса и технологий пятого поколения мобильной связи 5G для человечества.

"Необходимо заявить, что вакцинация представляет собой опасность микрочипирования или попадания в организм человека посторонних устройств. Общество во многих европейских странах протестует против обязательного использования вакцин, особенно вакцины против COVID-19, потому что оно рассматривает их как путь для глобальной системы антихристов ввести микрочипы в тела людей, чтобы контролировать их с помощью технологии 5G", - подчеркивается в обращении Синода.

Согласно документу, "Билл Гейтс считается основным человеком, ответственным за создание технологии микрочипирования посредством вакцины, которая вводит наночастицы в организм, которые реагируют на волны, передаваемые технологией 5G, и позволяют системе дистанционно управлять людьми".

Информация о Гейтсе, на которую ссылается Митрополия, ранее была опровергнута в международных СМИ.

Сети и технологии 5G не тестируются и не эксплуатируются в Молдавии. Об этом сообщило Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), реагируя на распространение недостоверной информации по этому вопросу.

Ранее Синод Православной церкви Молдавии пригрозил премьеру Иону Кику, что перестанет за него молиться в церквях, если не будут разрешены традиционные богослужения в помещениях церквей, с соблюдением всех ритуалов.

В период чрезвычайного положения, с 17 марта по 15 мая, в Молдавии были запрещены богослужения при участии прихожан. Несколько священников, которые нарушили запрет, были оштрафованы. С 16 мая богослужения разрешены, но только на открытом воздухе, при соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности.