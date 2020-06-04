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Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает преждевременным принятие нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) и направил в министерство юстиции отрицательный отзыв на его проект.

"Принятие на данном этапе нового КоАП РФ преждевременно. До сих пор не ликвидированы избыточные и устаревшие обязательные требования, нарушение которых является основанием для привлечения предпринимателей к административной ответственности, а новый КоАП не то что не предусматривает снижения штрафов, но еще и увеличивает их", - сообщил Титов, слова которого приводит его пресс-служба.

По мнению бизнес-омбудсмена, проект нового КоАП РФ "оставил неизменной карательно-фискальную мотивацию органов государственного контроля". По его словам, особенно сильно негативные последствия от принятия нового КоАП РФ будут ощутимы на фоне ожидаемого экономического спада.

В отзыве Титов отметил, что в проекте нового КоАП "существенно увеличены размеры штрафов без какого-либо экономического обоснования". А по отдельным правонарушениям повышение составляет десятки раз, особенно сильно выросли штрафы для индивидуальных предпринимателей, которых практически приравняли к юридическим лицам.

Титов напомнил, что, по данным Росстата и Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2019 году различные административные наказания были наложены более чем на 1 млн только юридических лиц. При этом в 2015 году этот показатель составлял около 400 тысяч организаций.

Борис Титов КоАП РФ

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