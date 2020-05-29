Глава Минюста предложил снова вынести на общественное обсуждение поправки в КоАП

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко предложил повторно вынести на общественное обсуждение поправки в Кодекс об административных правонарушениях и продлить доработку соответствующих законопроектов до конца июля. Он напомнил, что первоначальный проект нового КоАП вызвал широкий резонанс.

Он напомнил, что обсуждение проектов новых кодексов длится уже четыре месяца.

"Мы помним, что первоначальная редакция вызвала обоснованную критику. В процессе обсуждения как в сети интернет, так и в рамках рабочих совещаний Минюст получил около 2000 предложений от граждан нашей страны, общественных объединений, деловых кругов и органов госвласти", - сказал министр.

Подавляющее большинство замечаний учтено, заверил он.

"Это касается решений не увеличивать текущие размеры административных наказаний, сохранить действующие сроки давности привлечения к административной ответственности, включить в проект нового КоАП принцип презумпции невиновности и так далее", - сказал Чуйченко.

Он отметил, что в результате, новые проекты законов "существенно отличаются от тех, которые проходили обсуждение".

"Реформа законодательства об административных правонарушениях направлена на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания совершенному правонарушению, а концепция нового КоАП предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное", - сказал глава Минюста.

По его словам, проекты кодексов и законопроект "О введении в действие КоАП РФ и ПКоАП РФ" подготовлены с учетом положений Концепции нового КоАП, опубликованной на сайте правительства.

Минюст обнародовал проект нового КоАП 30 января. Тогда предполагалось, что кодекс вступит в силу с января 2021 года. Также ведомство опубликовало проект нового закона - Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Ряд положений проекта КоАП, в частности многократное увеличение размера штрафов за превышение скорости на дорогах, вызвали резкую критику. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин назвал штрафы в 5000 рублей непосильной суммой для многих водителей: "Мы еще не добились такого роста зарплат". После этого разработчики нового Кодекса попросили время на доработку проекта.

Законопроекты планировалось внести в правительство в мае этого года.