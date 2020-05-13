СПЧ готовит законопроект о переводе статьи за нарушение правил митинга из УК РФ в КоАП

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовит для внесения в Госдуму законодательную инициативу о переводе статьи о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий из Уголовного кодекса (УК РФ) в административный (КоАП), сообщила в среду газета "Коммерсантъ".

"Статья 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" - ИФ) должна быть переведена в КоАП и предусматривать наказание только в виде штрафов. Такой тезис станет основой проекта закона, который готовят члены СПЧ для внесения в Госдуму", – говорится в публикации со ссылкой на председателя СПЧ Валерия Фадеева.

Над проектом закона работают Генри Резник, Андрей Бабушкин и Мара Полякова. Фадеев преположил, что они справятся уже в мае.

Активист Константин Котов был приговорен 5 сентября 2019 года столичным Тверским судом к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ). Мосгорсуд 14 октября признал приговор законным.

Конституционный суд РФ 27 января 2020 года опубликовал определение по жалобе Котова, постановив пересмотреть судебные решения в отношении активиста.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта, рассмотрев жалобы защиты и представление генеральной прокуратуры на приговор Котову, отказался прекращать его дело либо смягчать наказание и направил уголовное дело на новое рассмотрение апелляционной инстанции Мосгорсуда.

20 апреля Мосгорсуд смягчил наказание активисту до полутора лет заключения в колонии.