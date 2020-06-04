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Спасенная в Приморье тигрица пошла на поправку

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Амурская тигрица, которая в течение трех недель выходила к людям в Ольгинском районе на северо-востоке Приморья, идет на поправку в центре реабилитации.

В РоссииОдинокого тигренка отловили и доставили в реабилитационный центр в ПриморьеЧитать подробнее

"После двух недель реабилитации состояние тигрицы значительно улучшилось, медикаментозная терапия и сбалансированное питание сделали свое дело. Хищница стала стабильно есть и пить воду, от которой поначалу отказывалась", - сообщила пресс-служба Центра "Амурский тигр".

Отмечается, что у хищницы появилась адекватная реакция на человека, при появлении специалиста животное прячется. Также тигрица начала охотится и сумела дважды поймать кроликов.

Оценив состояние здоровья животного как стабильное, специалисты решили перевести ее из карантинного бокса в вольер карантинного типа.

Охотнадзор Приморского края продолжает выяснять причину появления тигренка-сироты возле населенного пункта. Версия о том, что тигрица могла содержаться у людей, не подтвердилась.

Впереди у специалистов много работы и исследований, которые позволят понять, способна ли хищница вернуться в дикую природу.

"Одно несомненно - у тигрицы появился шанс на свободу и наша общая задача, чтобы она им воспользовалась", - сказано в сообщении.

В мае в Ольгинском районе на северо-востоке Приморья отловили одинокую молодую тигрицу возрастом 9-10 месяцев, которая в течение трех недель выходила к поселку Горноводное. За ней наблюдали специалисты. Хищник не боялся людей и был без матери, поэтому было принято решение его отловить. Тигрицу доставили в реабилитационный центр тигров и других редких животных.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.

МРОО "Центр "Тигр" расположен в селе Алексеевка Приморского края. Специалисты центра занимаются реабилитацией диких животных. С 2012 они спасли и выпустили в дикую природу 16 амурских тигров, что составляет 4% от всей популяции вида, живущего в России. Спасают здесь и дальневосточных леопардов, медведей и других диких животных, попавших в беду. Центр несколько лет подряд становится победителем конкурса президентских грантов.

Приморье Ольгинский район Горноводное Центр "Амурский тигр"

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