Одинокого тигренка отловили и доставили в реабилитационный центр в Приморье

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Одинокого истощенного амурского тигренка отловили в Ольгинском районе на северо-востоке Приморья, хищник в течение трех недель выходил к людям.

"В Ольгинском районе отловили одинокую молодую тигрицу возрастом 9-10 месяцев, которая в течение трех недель выходила к поселку Горноводное. За ней наблюдали специалисты. Хищник не боялся людей и был без матери, поэтому было принято решение его отловить", - сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в пресс-службе Центра "Амурский тигр".

Тигренка отлавливали группа по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками краевого охотнадзора и специалисты Центра реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").

После отлова молодую тигрицу доставили в реабилитационный центр. Специалисты провели первичный ветеринарный осмотр животного и взяли анализы.

"Тигренку сделали рентген, взяли анализы, подтвержденных болезней у него пока нет. Сейчас хищник помещен в бокс, специалисты будут пытаться восстановить его физические кондиции, так как при изъятии тигренок был в средней степени истощения", - уточнили в пресс-службе.

В таком возрасте стабильно добывать себе пропитание тигренок не может и в нормальной ситуации находится под опекой матери. Отмечается, что она могла погибнуть от рук браконьера или по естественным причинам или же тигренок находился у людей, как домашний питомец.

"Мать могла либо погибнуть, либо из-за какой-то аномалии оставила тигренка. Сейчас определить, кто именно мама, трудно. Во время наблюдений ее не обнаружили. Также возможно, что тигренок жил у людей, а после его выбросили или он убежал", - уточнили в пресс-службе.

Специалисты оказывают помощь маленькой тигрице.

"Специалисты попытаются исправить поведение, у хищника должен быть страх перед человеком, другого выхода для возвращения в дикую природу у него нет. Дальше будут применяться различные методики для восстановления хищника", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.

МРОО "Центр "Тигр" расположен в селе Алексеевка Приморского края. Специалисты центра занимаются реабилитацией диких животных. С 2012 они спасли и выпустили в дикую природу 16 амурских тигров, что составляет 4% от всей популяции вида, живущего в России. Спасают здесь и дальневосточных леопардов, медведей и других диких животных, попавших в беду. Центр несколько лет подряд становится победителем конкурса президентских грантов.

Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание защите редчайших обитателей дальневосточной тайги - амурского тигра и леопарда. По поручению главы государства разработаны специальные программы для сохранения и реинтродукции этих краснокнижных хищников. На Дальнем Востоке создан ряд охраняемых природных территорий, где специалисты следят за тем, чтобы тигры и леопарды находились в максимально комфортных для них условиях.