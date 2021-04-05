Организатор нападения на инкассаторов в Красноярске получил 11 лет колонии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд приговорил Алексея Истягина, обвиняемого в организации нападения на инкассаторов Сбербанка в мае 2020 года, к 11 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

Суд также назначил ему ограничение свободы на полтора года и штраф. Кроме того, Истягин будет должен выплатить пострадавшим компенсации морального вреда - по 1,5 млн рублей каждому, а Сбербанку - возместить нанесенный ущерб - около 300 000 рублей.

30 мая в Кировском районе Красноярск трое вооруженных мужчин напали на двух инкассаторов рядом с отделением Сбербанка, стреляли в них и забрали у них деньги в сумке - больше 2 млн рублей. Инкассаторы получили тяжелые травмы рук, врачи им сделали по нескольку операцию по восстановлению конечностей. Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст. 162 УК (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Следствие установило, что напавшие устроили засаду, а после нападения на инкассаторов скрылись на специально купленной "шестерке". Чтобы отвести от себя подозрения, предполагаемый организатор подкинул в салон автомобиля волосы, которые специально собирал в парикмахерских.

Подозреваемых искали больше недели. Сбербанк объявил награду в 1 млн рублей за информацию о нападавших. Их нашли. Ни один из них ранее не был судим. Похищенные деньги налетчики спрятали в тайниках в разных частях города, оперативники угрозыска нашли их через полторы недели.

В ходе следствия Истягин признал свою вину, пошел на сделку со следствием, и суд рассматривал его дело в особом порядке. В суде он заявил, что задумал ограбление еще в 2017 году, тщательно его спланировал и организовал, потому что ему были нужны деньги на лечение жены.