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Совет директоров "Газпрома" одобрил сделку с 9,99% "НОВАТЭКа"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа". "Газпром" объяснил сделку оптимизацией структуры владения активами в группе.

"Согласовать приобретение ООО "Газпром капитал" принадлежащих компании Gazfin Cyprus Limited 303 326 969 обыкновенных именных акций ПАО "НОВАТЭК", что составляет 9,99% уставного капитала, по средневзвешенной цене сделок, совершенных в течение торгового дня на ПАО "Московская биржа", на день заключения договора купли-продажи акций", - говорится в сообщении.

Прошлым летом зарубежные "дочки" концерна Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited продали через Мосбиржу фондам под управлением АО "Газпромбанк - управлением активами" 2,93% акций монополии.

Вслед за этим было решено перевести на "Газпром капитал" с зарубежных "дочек" (Gazprom Finance B.V. и Gazfin Cyprus Limited) доли участия в ПАО "Россети" (1,28% уставного капитала) и ПАО "ФСК ЕЭС" (0,75%).

На тот момент "Нафтогаз Украины" охотился за собственностью "Газпрома" по всему миру, пытаясь взыскать $2,6 млрд присужденных ему стокгольмским арбитражем.

Gazfin Cyprus Limited Газпром НОВАТЭК Россети ФСК ЕЭС Нафтогаз Украины

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