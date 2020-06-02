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"Газпром" обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". Решение суда обязательно к исполнению, хотя может быть обжаловано в течение 60 дней.

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Суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с ноября 2014 года. По оценке PGNiG, теперь она должна получить компенсацию переплаты от "Газпрома" с ноября 2014 года по февраль 2020 года в размере $1,5 млрд.

"Газпром" пока не выплатил присужденную польской стороне компенсацию переплаты в $1,5 млрд, однако отразил эти выплаты в своей отчетности.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

Газпром Польша PGNiG

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