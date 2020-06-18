"Дочка" "Газпрома" заключила договор о покупке 9,99% акций "НОВАТЭКа" у кипрской компании

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" 15 июня заключило с Gazfin Cyprus Limited сделку по покупке 9,99% акций "НОВАТЭКа" за 320,799 млрд рублей, сообщил покупатель.

Продавец обязуется передать акции покупателю в течение 10 рабочих дней с даты вступления договора в силу. Покупатель обязуется оплатить продавцу цену акций не позднее 15 июля 2020 года, говорится в сообщении "Газпром капитала".

В "Газпроме" комментируют, что сделка проводится "в рамках оптимизации структуры владения активами в группе "Газпром".

Цена покупки определяется по средневзвешенной цене сделок, совершенных в течение торгового дня на Московской бирже, на день заключения договора купли-продажи. Для выкупа акций головная компания предоставит "Газпром капиталу" заем.

Прошлым летом зарубежные "дочки" концерна Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited продали через Мосбиржу фондам под управлением АО "Газпромбанк - управлением активами" 2,93% акций монополии. Вслед за этим было решено перевести на "Газпром капитал" с зарубежных "дочек" (Gazprom Finance B.V. и Gazfin Cyprus Limited) доли участия в ПАО "Россети" (1,28% уставного капитала) и ПАО "ФСК ЕЭС" (0,75%). На тот момент "Нафтогаз Украины" активно охотился за собственностью "Газпрома" по всему миру, пытаясь взыскать $2,6 млрд присужденных ему стокгольмским арбитражем.

Суд в Стокгольме в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд, с учетом набежавших процентов эта сумма достигла $3 млрд. В декабре 2019 года "Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд, присужденных арбитражем в Стокгольме.