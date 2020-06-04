В России за сутки выявлен 8 831 новый заболевший коронавирусом

Фото: Анна Майорова/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки число заражений коронавирусом нового типа в России выросло на 8 831, сообщает оперштаб.

Всего в стране на данный момент 441 108 случаев заболевания.

В Москве зарегистрировано 1998 новых инфицированных. Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах. В частности, в Подмосковье 767 новых случаев, в Петербурге - 375, в Нижегородской области - 319, в Свердловской области - 298.

За весь период скончались от COVID-19 5 384 человека, в том числе 169 за последние сутки.

Поправились и выписаны за все время 204 623 пациента, 8666 - за последние 24 часа. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 101. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.