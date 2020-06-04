Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:51Заразились
на 04.06В России 441 108+8 831В мире 6 508 635+130 397

В России за сутки выявлен 8 831 новый заболевший коронавирусом

В России за сутки выявлен 8 831 новый заболевший коронавирусом
Фото: Анна Майорова/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки число заражений коронавирусом нового типа в России выросло на 8 831, сообщает оперштаб.

Всего в стране на данный момент 441 108 случаев заболевания.

В Москве зарегистрировано 1998 новых инфицированных. Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах. В частности, в Подмосковье 767 новых случаев, в Петербурге - 375, в Нижегородской области - 319, в Свердловской области - 298.

За весь период скончались от COVID-19 5 384 человека, в том числе 169 за последние сутки.

Поправились и выписаны за все время 204 623 пациента, 8666 - за последние 24 часа. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 101. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Хроника коронавируса. Июнь.

11
Дизайнер Ники Марквардт из Мюнхена создала шляпу диаметром 1,5 метра для соблюдения социальной дистанцииВ Берлине готовится к открытию драматический театр1 июня. В Ираке открыли новое кладбище Вади-эль-Салам для захоронения умерших от COVID-19 недалеко от города Эн-Наджаф. На фото: боец из состава Сил народной мобилизации, вызвавшийся работать на кладбище, сжигает одежду после церемонии погребения.1 июня. В столице Бразилии артисты вышли, чтобы почтить память жертв COVID-19. Число случаев заражения в стране превысило 526 тысяч.1 июня. В Абу-Даби на неделю ограничили въезд и выезд с территории эмирата в связи с карантинными мерами.1 июня. В городском парке Стамбула на газонах нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования. 1 июня. Папа римский Франциск впервые за три месяца обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.1 июня. В баре испанской Памплоны роботы-официанты доставляют еду и напитки гостям, а также забирают грязную посуду.1 июня. В Амстердаме с 1 июня введено обязательное ношение масок в общественном транспорте.1 июня. В Москве в начале лета возобновляют работу торговые центры, гипермаркеты, стрит-ритейл, автосалоны и предприятия бытовых услуг.1 июня. В Бангкоке открылись кинотеатры с ограничением числа посетителей в зависимости от площади залов.
Дизайнер Ники Марквардт из Мюнхена создала шляпу диаметром 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции
Хроника 09 января – 04 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за время пандемии на 230% выросло число компьютеров, уязвимых для хакеров

Спикер Мосгордумы Шапошников задумался о подаче иска к Навальному

Авария на ТЭЦ в Норильске

В Росприроднадзоре заверили, что сжигать разлившиеся в Норильске нефтепродукты не будут

Авария на ТЭЦ в Норильске

Глава МЧС заявил, что найдено решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске

Глава МЧС заявил, что найдено решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске

Судебные приставы принудительно взыщут с Facebook и Twitter штрафы в 4 млн рублей

Судебные приставы принудительно взыщут с Facebook и Twitter штрафы в 4 млн рублей

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июня

Пять регионов РФ пожелали провести электронное голосование по поправкам в Конституцию

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Гринпис" оценил экологический ущерб от ЧП в Норильске в 6 млрд рублей

В Минкомсвязи назвали бредом связь технологий 5G с появлением коронавируса

В Минкомсвязи назвали бредом связь технологий 5G с появлением коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');