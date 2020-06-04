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Путин поручил военным помочь Забайкалью в борьбе с коронавирусом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил оказать срочную помощь Забайкальскому краю в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, в том числе поручил Минобороны развернуть госпиталь в регионе.

"Хотел бы обратить внимание на рост заболевших в Забайкальском крае. Динамика там пока сложная и, с учетом этого, нужно максимально быстро помочь региону и, прежде всего, речь идет о возможностях системы здравоохранения", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Президент напомнил, что уже неоднократно применялись возможности Вооруженных сил, министерства обороны для борьбы с коронавирусом, как в России, так и за границей.

"Прошу министра обороны незамедлительно приступить к развертыванию соответствующих структур госпиталя, в данном случае в Забайкалье, госпиталя, укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусом", - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что Минобороны в сжатые сроки и с хорошим качеством построило 16 госпиталей в разных регионах России, в том числе упомянул и работу ведомства в Дагестане.

Говоря о ситуации с распространением новой инфекции в стране, Путин отметил, что она стабилизируется. "Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается, но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию", - сказал президент.

В Забайкалье за время пандемии выявлено 1 257 случаев заражения коронавирусом, 708 человек выздоровели, 24 скончались. По данным оперштаба на 4 июня, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 39 новых случаев COVID-19 и еще два летальных исхода, связанные с новой инфекцией.

Хроника 09 января – 04 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Забайкалье Минобороны РФ Коронавирус

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