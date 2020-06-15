В Лужском ПНИ в Ленобласти выявили очаг коронавируса

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Ленинградской области новый очаг коронавирусной инфекции выявили в Лужском психоневрологическом интернате, где заразились 19 человек, сообщила пресс-служба правительства региона.

Всего за сутки в регионе выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии было подтверждено 3626 случаев COVID-19, умерли 23 заболевших.

На сайте Лужского ПНИ говорится, что учреждение предназначено для проживания инвалидов 1 и 2 группы и престарелых граждан, нуждающихся в уходе. В интернате проживает 305 человек в возрасте от 18 лет.