В Московской области разрешили возобновить киносъемки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Кинокомиссия Московской области возобновляет согласование съемок кинофильмов на территории региона, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

"Все подданные заявки в кинокомиссию Московской области мы будем внимательно рассматривать на предмет исполнения утвержденного стандарта. В свою очередь прошу коллег из кинокомпаний ответственно подходить к процессу съемок, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни своих коллег", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Елены Харламовой.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что за день в комиссию поступило четыре заявки на съемку фильма и трех сериалов. Работы над картинами планируют вести летом и в начале осени.

Киносъемки возобновляются при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований: численность съемочных групп - не более 50 человек.

Ситуация в Москве

Между тем, киносъемки в Москве пока не разрешены из-за ситуации с коронавирусом. Накануне, 3 июня, стало известно, что Минкультуры РФ обратилось в мэрию столицы с просьбой скорейшего возобновления съемок фильмов в городе. Об этом сообщили в министерстве по итогам совещания главы ведомства Ольги Любимовой с лидерами кинопроизводства.

Глава Минкультуры РФ, слова которой процитировала пресс-служба ведомства, отметила, что "в Москве сосредоточена большая часть российских киностудий и кинокомпаний, и, чем скорее мы сможем наладить съемочный процесс, тем больше шансов хотя бы частично провести ранее запланированные на летний период съемки".

Кроме того, в ходе мероприятия представители киноотрасли обсудили перспективы выхода релизов в сложившейся ситуации. Любимова подчеркнула важность взаимодействия всех заинтересованных сторон - кинодистрибьюторов России и профессионального сообщества.

"Пока у целого ряда картин есть даты релизов. Должен быть отдельно проработан вопрос разнесения этих дат, чтобы всем было комфортно", - отметил председатель экспертного совета Фонда кино, генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" Леонид Верещагин, слова которого приводит пресс-служба.

Ситуация в других регионах РФ

Ранее Минкультуры РФ собрало информацию от субъектов РФ о возможных сроках возобновления съемок кино на их территориях. Даты начала съемочного процесса в тех или иных регионах будут зависеть от снятия санитарно-эпидемиологических ограничений, а решения будут приниматься местными властями. Уже подтвердили готовность принять съемочные группы с июня Адыгея, Чувашия, Иркутская и Новгородская области, с июля - Башкирия.

Между тем в Петербурге съемки кино разрешили еще в конце мая. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу дало положительное заключение на возобновление кино- и видеосъемок для групп численностью до 50 человек.