В Петербурге разрешили возобновить киносъемки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу дало положительное заключение на возобновление кино- и видеосъемок для групп численностью до 50 человек, сообщила пресс-служба Смольного во вторник.

Как отмечается, комитет по культуре Петербурга каждый год согласовывает проведение съемок не менее 80 кинофильмов. Среднее количество участников съемочной группы составляет 50 человек. На сегодняшний день поданы заявки от съемочных групп порядка десяти кинофильмов, в том числе "Архипелаг", "Одна жизнь", "Воздух", "Родитель", отметили в пресс-службе.

Организаторов обяжут соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора, в том числе по профилактике COVID-19.