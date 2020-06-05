Ракету "Протон-М", запуск которой откладывали из-за брака, вернули на Байконур

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ракету "Протон-М", запуск которой был отложен из-за брака, отправили на Байконур, сообщили в Центре им Хруничева.

"4 июня из ракетно-космического завода АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") на космодром Байконур отправлены блоки ракеты космического назначения "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М". Все мероприятия, связанные с отправкой железнодорожного состава, прошли штатно", - сообщили в пресс-службе центра.

Там добавили, что в соответствии с госконтрактом средства выведения обеспечат запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" в интересах спутникового оператора ФГУП "Космическая связь".

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск спутников "Экспресс" с космодрома "Байконур" перенесен с марта на июль в связи с браком ракет-носителей "Протон-М". "Действительно, был брак при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области. Это 2015-16 годы", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Спутники созданы по заказу российского оператора "Космическая связь" для пополнения российской орбитальной группировки связи. Работы по их изготовлению официально стартовали в конце декабря 2016 года, когда вступил в силу контракт, заключенный между "Информационными спутниковыми системами" (ИСС) и "Космической связью".

Как сообщали в ИСС, новые "Экспрессы" отличаются от предшественников наличием более эффективных солнечных батарей и усовершенствованной системы терморегулирования. Гарантийный срок их активного существования составляет 15 лет.

Космические аппараты, оснащённые транспондерами для работы в C-, Ku-, L-диапазонах частот, предназначены для обеспечения качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных на территории России и в странах СНГ.