Около 500 человек занято сбором разлитых нефтепродуктов в Норильске

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Представители Сибирского спасательного центра МЧС России, направленные накануне из Новосибирской области в Норильск (Красноярский край) для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, приступили к работе, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, находящийся в зоне ЧС.

"Почти 500 человек работают на места разлива нефтепродуктов - это специалисты нефтеперерабатывающих предприятий, которые имеют опыт и соответствующее оборудование для изъятия нефтепродуктов из воды и очистки береговой линии", - сказал он.

По его словам, сотрудники Сибирского спасательного центра, прибывшие накануне в зону ЧС, развернули городок жизнеобеспечения и с пятницы оказывают помощь в сборе нефтепродуктов.

Основная часть емкостей для сбора и хранения нефтепродуктов доставлена в Норильск, в пятницу они будут переброшены к месту работ. Ожидается, что в ближайшее время в Норильск доставят дополнительные емкости.

У прибывших из Новосибирской области спасателей имеется восемь единиц современной спасательной техники, в том числе плавсредства, мотопомпы, необходимое оборудование и снаряжение для, а также автономный палаточный городок.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся ехавший по ней автомобиль. В результате происшествия разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

Было возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. В среду разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.