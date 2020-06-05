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Для откачки разлива топлива в районе Норильска могут построить трубопровод

Для откачки разлива топлива в районе Норильска могут построить трубопровод
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Строительство трубопровода рассматривается в качестве одного из способов откачки разлившихся нефтепродуктов из района ЧС в Норильске, сообщил в пятницу глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

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"Поскольку речь идет о большом объеме (разлившегося топлива - ИФ), то выбор небольшой: либо сжигание на месте - но последствия такого сжигания в большом объеме может представить себе даже не специалист, и сегодня принято отрицательное решение о применении такого метода, - либо извлечение любыми доступными способами, вплоть до строительства трубопровода с последующей утилизацией", - сказал Лапшин на сессии законодательного собрания.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

Из-за произошедшего было возбуждено четыре уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ был отправлен под стажу.

3 июня разлив топлива в Норильске объявили чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Хроника 29 мая – 05 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск

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