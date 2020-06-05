Число заболевших коронавирусом в России вплотную приблизилось к 450 тыс.

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции нового типа в России за сутки выросло на 8 726, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего в РФ за весь период выявлено 449 834 зараженных.

Больше всего новых заболевших в Москве - 1855.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу составил 0,83. В России коэффициент равняется 0,98.

За последние сутки скончались 144 человека, общее число жертв достигло 5 528.

Поправились и выписаны завесь период 212 680 пациентов, в том числе 8 057 за последние 24 часа.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 626. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.